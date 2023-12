In centro a 30 km orari. Ecco le zone interessate

"Il Comune si appresta a varare una misura in grado di aumentare la sicurezza e la vivibilità nelle vie del centro con l’introduzione, della ‘Zona 30 kmh’". L’annuncio è dall’assessore alla viabilità Marco Tombolini. Insieme al sindaco e al comandante della polizia municipale ha studiato varie soluzioni per promuovere la convivenza sicura tra pedoni, ciclisti e veicoli a motore. Secondo gli esperimenti avviati in altri contesti urbani, l’adozione di tale misura determina, tra l’altro, un aumento della sicurezza stradale, in quanto, riducendo la velocità dai 50 kmh ai 30 kmh, diminuisce lo spazio di arresto del veicolo. Non solo: aumenta il raggio del cono visivo di chi conduce il veicolo, concorre a ridurre il numero di potenziali incidenti. La "Zona 30 kmh" interesserà l’area ad est da via Bruno (compresa), a nord dalla corsia sud di viale Don Minzoni (vie poste a sud della stessa), a est da via Crispi e via Cavallotti (comprese) e a sud da via Annibal Caro (tratti posti a nord della stessa): "Siamo sicuri – conclude Tombolini - che la novità porterà dei benefici anche al tessuto commerciale e, più in generale, alla moderazione del traffico nel centro. Tra i vantaggi la diminuzione di emissioni inquinanti la rumorosità e, con essa, l’inquinamento acustico. A questa iniziativa ne seguiranno altre che avranno, nel complesso, gli stessi obiettivi".