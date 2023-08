In centro boom dei ristoranti "Siamo ai livelli pre Covid Meno stranieri, tanti italiani"

I ristoratori del centro storico di Fermo esprimono piena soddisfazione per la grande affluenza di clienti della stagione estiva. Dalle dichiarazioni dei professionisti del settore, emerge chiaramente una leggera flessione in negativo di affluenza di turisti stranieri, a fronte della massiccia presenza di turisti italiani provenienti soprattutto dal nord. Altro aspetto della stagione turistica 2023, è l’unanime ricercatezza dei turisti, di piatti e prodotti tipici locali di assoluta qualità. "La settimana scorsa è stata il top in termini di affluenza – dice Carlo Nicolai de ‘La locanda del Palio –. Usciamo dal mese di luglio che ha fatto registrare un calo minimo rispetto allo scorso anno, ma abbiamo aperto agosto con margini nettamente superiori allo scorso anno. La soddisfazione del nostro staff è anche nel costatare la gratificazione dei clienti sia per la qualità dei piatti sia per i costi, visto che abbiamo deciso di mantenere il listino prezzi bloccato da sette anni. Va senz’altro detto che sono in calo i turisti stranieri a fronte degli italiani provenienti dal nord". Stesso trend e stessa soddisfazione per Marcello Polverini del ristorante ‘Da Emilio’. "Lavoriamo a ritmi serrati con la gratificazione di tutti i nostri clienti che addirittura questa settimana non siamo riusciti a contenere nelle richieste della tarda sera – dice Polverini – registriamo un leggero calo di turisti stranieri a fronte degli italiani provenienti essenzialmente dal nord per una proporzione in percentuale del 40 sul 60%. Altro aspetto da valutare è la fascia molto ampia di età dei turisti e la richiesta di ricercatezza nella qualità e genuinità dei piatti a fronte dei prezzi che abbiamo scelto di non aumentare nonostante i rincari generali". Gratificazione professionale anche per Claudio Cognigni titolare dello storico Bar ristorante Caffè Belli al centro di Fermo. "Siamo a livelli di affluenza superiori al pre Covid – dice Cognigni – accompagnati da un notevole salto avanti nella ricercatezza di prodotti locali di alta qualità. Dopo il mese di giugno sotto tono, luglio ha fatto registrare un salto notevole per arrivare ad un soddisfacente agosto dato anche dal dinamismo creato dal Palio dell’Assunta e dai mercatini. Tra i turisti stranieri abbiamo soprattutto olandesi e tedeschi che vogliono la tranquillità del centro storico unita alla qualità culinaria di eccellenza. Auspico che questi parametri inducano a valutare e rivalorizzare sempre più l’accoglienza dei borghi". "Soddisfatto dell’afflusso turistico in città – dice Massimiliano Scaccia titolare della bisteccheria ‘Soul Man’ e della friggitoria ‘Agorà’ – la bisteccheria offre selezioni di carni e un menù dal target ricercato che piace molto agli stranieri che cercano il godimento del buon cibo da gustare nella cornice suggestiva della location di Piazza del Popolo. Diverso è il trend dei clienti dell’Agorà richiamati dalla bontà dei prodotti tra cui le olive premiate per due anni consecutive dalla guida del Gambero Rosso".

Paola Pieragostini