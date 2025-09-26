I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente treno PinarellaGranchio bluPrevisioni meteo weekendOlio 2025Elezioni MarcheBallando con le stelle
Acquista il giornale
CronacaIn cerca di qualche spicciolo sfondano le vetrate degli chalet
26 set 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. In cerca di qualche spicciolo sfondano le vetrate degli chalet

In cerca di qualche spicciolo sfondano le vetrate degli chalet

Finisce l’estate, molti stabilimenti balneari cominciano a chiudere i battenti e, puntualmente, entrano in azione delinquentelli di bassa lega che,...

Finisce l’estate, molti stabilimenti balneari cominciano a chiudere i battenti e, puntualmente, entrano in azione delinquentelli di bassa lega che,...

Finisce l’estate, molti stabilimenti balneari cominciano a chiudere i battenti e, puntualmente, entrano in azione delinquentelli di bassa lega che,...

Per approfondire:

Finisce l’estate, molti stabilimenti balneari cominciano a chiudere i battenti e, puntualmente, entrano in azione delinquentelli di bassa lega che, pensando di trovare chissà quali bottini in chalet messi a riposo, non si preoccupano di provare danni, sfondare vetrate, forzare porte, devastare locali pur di racimolare qualche spicciolo. Ignoti agiscono a notte inoltrata, si ‘armano’ con oggetti contundenti e pesanti per sfondare le vetrate, scegliendo sempre quelle vista mare per evitare di essere visti, e una volta dentro ai locali, frugano alla ricerca di qualcosa. Solo in questa settimana, risultano essere stati almeno tre gli chalet presi di mira, i cui titolari o gestori devono fare i conti con i danni lasciati sul posto. Nei giorni precedenti, erano stati registrati almeno altrettanti casi. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, l’altro ieri, alle 5 del mattino: bersaglio una nota gelateria sul lungomare Faleria. La dinamica è quella solita: i ladruncoli si sono procurati un basamento in cemento con cui si sono scagliati contro la vetrata, sfondandola. Ma, non hanno fatto in tempo ad aprirsi il varco nel locale che è scattato l’allarme e sono stati costretti alla fuga. A mani vuote. Più o meno lo stesso copione si è verificato negli altri chalet presi di mira. Più i danni che non il bottino. E, per i concessionari, l’esasperazione di trovarsi, impotenti, dinanzi all’imperversare di soggetti che non si fanno scrupoli a provocare danni, che spesso si procurano anche delle ferite con i vetri rotti, che lasciano tracce ematiche fornendo agli inquirenti qualche traccia utile a individuarli, insieme a qualche immagine delle telecamere degli stabilimenti o della rete pubblica.

m.c.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Furto