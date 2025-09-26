In cerca di qualche spicciolo sfondano le vetrate degli chalet

Finisce l’estate, molti stabilimenti balneari cominciano a chiudere i battenti e, puntualmente, entrano in azione delinquentelli di bassa lega che, pensando di trovare chissà quali bottini in chalet messi a riposo, non si preoccupano di provare danni, sfondare vetrate, forzare porte, devastare locali pur di racimolare qualche spicciolo. Ignoti agiscono a notte inoltrata, si ‘armano’ con oggetti contundenti e pesanti per sfondare le vetrate, scegliendo sempre quelle vista mare per evitare di essere visti, e una volta dentro ai locali, frugano alla ricerca di qualcosa. Solo in questa settimana, risultano essere stati almeno tre gli chalet presi di mira, i cui titolari o gestori devono fare i conti con i danni lasciati sul posto. Nei giorni precedenti, erano stati registrati almeno altrettanti casi. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, l’altro ieri, alle 5 del mattino: bersaglio una nota gelateria sul lungomare Faleria. La dinamica è quella solita: i ladruncoli si sono procurati un basamento in cemento con cui si sono scagliati contro la vetrata, sfondandola. Ma, non hanno fatto in tempo ad aprirsi il varco nel locale che è scattato l’allarme e sono stati costretti alla fuga. A mani vuote. Più o meno lo stesso copione si è verificato negli altri chalet presi di mira. Più i danni che non il bottino. E, per i concessionari, l’esasperazione di trovarsi, impotenti, dinanzi all’imperversare di soggetti che non si fanno scrupoli a provocare danni, che spesso si procurano anche delle ferite con i vetri rotti, che lasciano tracce ematiche fornendo agli inquirenti qualche traccia utile a individuarli, insieme a qualche immagine delle telecamere degli stabilimenti o della rete pubblica.

m.c.