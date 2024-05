In Cina durante il Covid: "Mio figlio bloccato: grazie per averlo fatto tornare a casa"

Ci sono vite che la pandemia da Covid ha diviso in due, c’è un prima e un dopo che sarà per sempre diverso. Ma certe volte il dopo riesce a conquistarsi un posto sicuro, per ripartire, per ricominciare lì da dove avevamo lasciato. Questo accade quando dentro la grande storia c’è anche la storia piccola delle persone che ha cambiato corso, è successo al piccolo Jemmy Hu, oggi sei anni. Il bambino è di origine cinese, il papà Jacopo Hu è in Italia da molti anni, a Fermo ha messo in piedi una importante attività. Il piccolo Jemmy nel 2022 era con i nonni in Cina, aveva appena due anni quando la pandemia ha bloccato il mondo: "Mio figlio era andato a trovare i nonni in Cina poco prima dello scoppio della pandemia, ad appena 2 anni. Purtroppo con il Covid è rimasto nel suo paese lontano dai genitori. Sono stati momenti molto difficili per noi e per lui che aveva perso il contatto con la comunità fermana".

Fra una chiusura e l’altra il bambino è rimasto quasi quattro anni fuori dall’Italia: "Grazie al lavoro della Questura di Fermo nostro figlio è riuscito a tornare dal padre e dalla madre, si è trovato a sei anni a iniziare il suo percorso scolastico alla Scuola San Claudio di Campiglione senza sapere la lingua Italiana". Non è stato facile sbrigare tutte le formalità in un momento in cui il mondo era ancora sospeso, la Cina isolata, la situazione confusa.

Ci sono voluti due anni che Jemmy ha perso e non sapeva se sarebbe riuscito a recuperare in fretta, partendo proprio dalla barriera di una lingua diversissima, uno stile di vita sconosciuto, volti e persone mai viste o quasi. Una difficoltà enorme, un muro per il piccolo che ci ha messo una grande volontà, un impegno assoluto, tutti i suoi pensieri e la voglia di diventare in pieno fermano. Il resto lo ha fatto il mondo della scuola, tutti i docenti, il personale, anche i bambini e tutte le famiglie che fin da subito hanno accolto Jemmy senza alcuna difficoltà: "Oggi sentiamo il bisogno di ringraziare tutto il personale della scuola, i docenti e tutti i collaboratori, tutte le persone che hanno aiutato Jemmy ad imparare la lingua ed a Integrarsi. Il nostro pensiero va in particolare alla maestra Paola: per lui una guida importantissima".

Angelica Malvatani