"In città zero investimenti È immobilismo"

Ferma restando l’amarezza per "le intemperanze e le scorrettezze dell’amministrazione verso la minoranza", Avanti Montegranaro non rinuncia "a portare alla luce l’inefficacia dell’amministrazione Ubaldi sotto il profilo della progettualità e delle risposte concrete ai cittadini". Per la minoranza è ‘folle’ il piano di rinegoziazione dei mutui presentato in consiglio "in quanto libera alcune somme di denaro nell’immediato, ma scarica sulle amministrazioni future il peso di questa scelta. Si avrà una iniziale riduzione delle rate per il tempo di una legislatura, dopodiché le rate aumenteranno di nuovo, anzi, raddoppieranno per coprire le somme non versate nella prima fase, scaricando la ‘patata bollente’ a chi verrà in futuro, facendosi paladini di un risparmio odierno e di un cospicuo avanzo di amministrazione cospicuo". Sui 213mila euro di avanzo libero: "Danno l’impressione di un immobilismo patologico che denunciamo da mesi. Non si fanno investimenti, non si prospetta nulla di nuovo" è l’affondo di Avanti Montegranaro che considera "un buon amministratore chi gestisce le risorse e le usa per la collettività. Lasciar chiuse nei cassetti quelle somme non è gestione, ma incapacità di progettare". La prova provata? "In città mancano servizi importanti e una minima manutenzione delle aree pubbliche. E’ il caso del campetto di via Montebianco in totale abbandono, oggetto di una nostra interrogazione. La risposta dell’amministrazione non ha dato alcuna rassicurazione su progetti o idee per risolvere il problema".