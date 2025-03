In Comune per 39 anni: va in pensione Gianni Della Casa

Un vuoto che sarà difficile colmare, una figura che ha fatto la differenza, dietro le quinte della macchina comunale. Da ieri è in pensione Gianni Della Casa, dirigente con un’infinità di competenze, dalla cultura ai servizi sociali, le attività produttive, le politiche comunitarie e del lavoro, i progetti speciali strategici, il turismo e lo sport, in sostanza si è occupato della vita delle persone che vivono a Fermo, della loro qualità della vita e delle opportunità che si aprono per le famiglie. Chiude il suo percorso lavorativo dopo oltre 39 anni di attività lavorativa, in comune era arrivato nel 2015.

"I progetti a cui mi sono personalmente dedicato - quali l’Iti Urbani I con FermoTech e la rifunzionalizzazione dell’ex Mercato Coperto, l’Iti Urbani II con l’accordo tra i 6 Comuni costieri per il brand del fermano, il recupero della ex Conceria con l’housing sociale, la rifunzionalizzazione della ex Scuola Betti quale polo di servizi di aggregazione giovanile - sono solo alcune delle opportunità per il territorio che abbiamo cercato di mettere in atto", sottolinea Della Casa con emozione, "Altrettanto fondamentale è stata l’attività di comunicazione per riportare a pieno regime l’attività del Teatro e dei Musei dopo il Covid e quella nel campo dei Servizi Sociali specie per i numerosi interventi che abbiamo cercato di garantire nei riguardi delle categorie svantaggiate quali anziani non autosufficienti, disabili e minori ovvero per cercare di arginare il meglio possibile i problemi delle tante famiglie disagiate dal punto di vista sia lavorativo che abitativo".

Grande l’attenzione che il dirigente ha sempre dimostrato nei confronti proprio del malessere delle famiglie, delle difficoltà di chi non riesce a tenere il passo, di chi dopo il Covid non è riuscito a riprendere quota. Della Casa lascia con la certezza di aver fatto un tratto di strada importante, a trovare soluzioni dentro problemi sempre più complessi, con lo sguardo sicuro di chi sa cosa c’è da fare.