In Consiglio il futuro dell’Excelsior

Si è deciso il sindaco Valerio Vesprini di rispondere alle tre interrogazioni di consiglieri di minoranza da tempo giacenti in un qualche cassetto della sede civica. Sono state inserite, infatti, nell’odg del Consiglio comunale che è stato convocato alle 18 di domani, mercoledì 28 dicembre, e di cui costituiscono forse la parte politicamente di maggior rilievo. Specie per quanto riguarda l’interrogazione dell’ex sindaco, Nicola Loira, relativamente allo "stato del progetto di riqualificazione dell’ex cinema Excelsior". In particolare Loira chiede di sapere: "Se è nell’interesse dell’Amministrazione assolvere agli ulteriori e ultimi adempimenti procedurali per vedere finalmente risanata una ferita aperta da oltre quarant’anni nel cuore della città e, in caso affermativo, in quali tempi intende farlo".

La ferita aperta nel cuore della città naturalmente riguarda la presenza degradata e degradante dell’ex cinema Excelsior. La preoccupazione dell’ex primo cittadino riguarda soprattutto il fatto che in sei mesi di vita la nuova amministrazione comunale non abbia avvertito la necessità di affrontare il più urgente dei più urgenti problemi della città, vale a dire il progetto di riqualificazione dell’ex cinema, definendone le ultime formalità non particolarmente impegnative e mantenendo sull’argomento un atteggiamento più trasparente. Dal sindaco Valerio Vesprini ci si aspetta che rispondendo al suo predecessore dica sì o no al progetto dell’ex cinema assumendosene sia nell’uno come nell’altro caso le responsabilità che gli competono data la carica rivestita. Vietato tergiversare.

Le altre interrogazioni sono: una del consigliere Christian De Luna che in merito ai lavori di dragaggio all’imboccatura del porto chiede se e con quali fondi eventualmente realizzarli visto che il Comune ha perso137.200 euro stanziati dalla Regione; l’altra interrogazione è di Elisabetta Baldassarri che chiede lumi sul bando regionale per la prosecuzione dei lavori di costruzione della pista ciclabile nel lungomare sud. Tra gli altri temi all’odg: il riconoscimento di debiti fuori bilancio, la ricognizione delle partecipate possedute, l’approvazione del regolamento per il controllo delle partecipate, l’approvazione della convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie, la variazione del bilancio 20222024, l’affidamento in house providing alla partecipata Sgds il servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali.

Silvio Sebastiani