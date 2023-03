In Consiglio passa il restauro di locali con funzioni sociali

Approvata dal Consiglio di Montegiorgio la ristrutturazione di alcuni locali di proprietà comunale che saranno destinati a funzioni sociali. Nell’ultimo Consiglio erano emerse alcune spese inserite nell’ultimo bilancio per la riqualificazione di un locale sito in Corso Italia nel cuore del centro storico e di alcuni locali nella frazione di Monteverde, interventi non definiti nel dettaglio su cui i consiglieri di minoranza avevano chiesto spiegazioni. Un dilemma che hanno sciolto gli assessore ai servizi sociali Maria Giordana Bacalini e lavori pubblici Alan Petrini. "Nel caso dei locali di Corso Italia – hanno spiegato gli amministratori – abbiamo approntato il più velocemente possibile lavori che consentissero di rendere abitabile un vecchio e piccolo appartamento del centro storico inutilizzato da anni per ospitare una famiglia in gravi difficoltà che avrebbe rischiato di finire in mezzo ad una strada. L’appartamento è stato approntato per questa evenienza e non sappiamo se verrà utilizzato, ma nel prossimo futuro potrebbe svolgere una funzione di emergenza per casi analoghi. Nel caso di Monteverde invece si tratta di sistemare alcuni locali dell’ex scuola elementare attualmente in disuso che presentano problemi di infiltrazione e altro con l’intento di renderli utilizzabili e concederli in suo all’associazione Anffas Fermana, che svolge numerose iniziative sul territorio con i suoi soci". Una volta dissipati i dubbi, il punto all’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità da tutto il Consiglio.

a. c.