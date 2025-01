In consiglio si discute il bilancio della Ciip

Il Consiglio Comunale

di Porto San Giorgio

è convocato in pubblica seduta ordinaria di

prima convocazione

alle ore 19 di giovedì

23 gennaio. All’ordine

del giorno: risposta alle eventuali interrogazioni; lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; Bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica 2025 della Ciip spa

(Consorzio idrico integrato del Piceno). Relazionerà

il sindaco Valerio Vesprini. Gli atti relativi all’ordine del giorno, per qualsiasi motivo non inviati, si trovano depositati presso la Segreteria Generale del comune di Porto San Giorgio. Sullo stesso ordine del giorno, quindi per l’esame del bilancio previsionale del consorzio idrico del piceno è stata convocata anche la prima commissione consiliare alle ore 18,15 del 21 gennaio. Le competenze della prima commissione sono Affari Generali e Personale, Affari Legali, Polizia Municipale, Bilancio e Patrimonio.