In consolle il Nonno Dj

Il sogno di uno degli ospiti della Casa di riposo di Montottone ’Madre Teresa Di Calcutta’ è stato realizzato. L’uomo, che in gioventù è stato un Dj, sognava di poter tornare a mettere dischi per una sera. Così, grazie al progetto ’I nipoti di Babbo Natale’ e ai volontari in tutta Italia che realizzano i desideri degli anziani residenti in queste strutture, è divenuto realtà. Nel locale Baladì di Torre San Patrizio, il nonno dj è salito in consolle per mettere i suoi tre dischi preferiti: ’Moonlight Shadow’, ’People from Ibiza’ e ’Liù’. Grazir al proprietario, Franco Santoni, per avere reso possibile tutto ciò.