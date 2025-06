In contrada Castello torna l’appuntamento con le ‘Serate a Corte’

Tra gli eventi che segnano l’avvicinarsi di agosto e dunque la Cavalcata dell’Assunta di Fermo, tornano le ‘Serate a Corte’ organizzate da contrada Castello. "A dimostrazione del lavoro costante dei contradaioli gialloblu, dopo la partecipazione dei nostri tamburini e sbandieratori alla decima edizione del ‘Raduno Lancia- Città di Fermo’ durante la quale abbiamo offerto uno spaccato della Cavalcata ad appassionati di vetture storiche e turisti- ha detto il Priore Giorgio Prugnoletti- in occasione della prima serata, la contrada Castello ha ricordato Adriana Paris Cisbani, scomparsa di recente, che ha lasciato nel cuore dei concittadini un ricordo incancellabile di eleganza e di cortesia". Il secondo appuntamento (ingresso libero) sarà per mercoledì alle 21, nell sede della Società Operaia in via Perpenti, col professor Massimo Temperini che ha spiegato: "Dopo, ‘il bello e il buono’ nella storia del costume, la provocazione sarà ‘il brutto e il cattivo’: possono anch’essi avere un valore morale nella storia dell’arte o della moda?"