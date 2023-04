In difesa degli animali

Nasce nel territorio fermano la Lega italiana difesa animali e ambiente, un gruppo di volontari che si mobilitano per aiutare gli animali trascurati, abbandonati, maltrattati, difendendo insieme l’ambiente. La prima iniziativa è in programma al centro sociale San Michele Lido Casabianca. Si comincia il 28 aprile alle 21, con l’educatrice cinofila Roberta Sgariglia che spiegherà la gestione del cane da cucciolo e fino all’età adulta. Secondo evento il 5 maggio, sui problemi comportamentali dei cani, su come riconoscerli e gestirli insieme con Paolo Morresi, esperto proprio di area comportamentale. Il 12 maggio si parla di medicina preventiva per il cane e il gatto, con la veterinaria Lucia Mondozzi. Si chiude il 19 maggio con l’avvocato Raffaela Polci che spiegherà i diritti e i doveri dei proprietari dei cani. Gli incontri sono gratuiti, il numero di riferimento della sezione Leida è il 338 1542178.