In dirittura d’arrivo i lavori all’ex mercato

In dirittura d’arrivo i lavori all’interno dell’ex mercato coperto. Prende sempre più forma la struttura che conterrà al termine degli interventi, come noto, ad esempio il laboratorio per l’innovazione e la ricerca, spazi per eventi, e non solo, con un investimento complessivo nell’ambito del progetto degli Iti urbani (Investimenti territoriali integrati) della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di più di 3 milioni di euro, oltre a interventi di efficientamento energetico, per un importo di circa 500 mila euro. Lavori che vengono eseguiti dalla Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) Eurobuilding spa di Servigliano e Eurovega Costruzioni srl di Capo d’Orlando (ME) che all’interno ha provveduto anche a lavorare sulla pavimentazione (Foto) mentre ora sono in corso gli ultimi ritocchi sul tetto e sugli impianti.

Proseguono anche lavori sul miglioramento dell’accessibilità: si tratta di interventi, finanziati con risorse Pnrr e già aggiudicati, che prevedono la riqualificazione degli ingressi. Lavori, il cui progetto è stato curato dallo studio En.ar Conti di Amandola, che come noto sono stati preceduti dalla demolizione del vecchio ascensore e ai lavori di realizzazione sul lato est di un nuovo impianto meccanizzato di risalita (ascensore) per il collegamento tra il piano seminterrato e il piano primo dell’ex mercato, ottenendo spazi più ampi e luminosi e consentendo l’accesso a tutti i piani dell’immobile.

Sul lato ovest l’intervento consisterà nella realizzazione di una scala che collegherà il piano seminterrato con il piano terra dell’Ex Mercato Coperto e risulterà essere in linea con il marciapiede che si realizzerà su tutto il lato nord dell’edificio (Piazzale Carducci), consentendo di collegare in completa sicurezza i due livelli. Al piano terra oltre alla riqualificazione dello spazio antistante sarà realizzato un affaccio verso nord che permetterà di ampliare l’ingresso ovest.

Come noto per questo stralcio di lavori sull’ex mercato coperto, al Comune di Fermo sono stati riconosciuti finanziamenti Pnrr di 2.325.000