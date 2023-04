In gara 180 ciclisti nel ricordo di Fratini

Sono circa 180 i giovanissimi ciclisti (tra 7 e 12 anni), provenienti da Marche, Umbria e Abruzzo che si ritroveranno ai nastri di partenza, domani (il ritrovo è alle 13,30 davanti allo chalet Guneson, la partenza alle 15,30) per una gara valevole per l’assegnazione del trofeo Pistilli Lab e promossa in memoria di Paolo Fratini, figura di spicco del ciclismo federale e marchigiano soprattutto, oltre che di Giovanni Smerilli (recentemente scomparso, membro del Gruppo Ciclistico Mountain bike). L’organizzazione, diretta da Sauro Mazzante, prevede che i partecipanti si misurino in 6 distinte competizioni su un percorso interamente pianeggiante che si sviluppa su 900 metri sul lungomare centro tra via Mameli, Largo Vittoria e Viale Trieste, da ripetere più volte secondo la categoria e come da regolamento federale. I ringraziamenti del presidente Mazzante vanno ai fedeli collaboratori: Ciminari, Luciani, Bordoni, Stortini, Fuschi e Salvati e a quanti contribuiscono alla realizzazione della gara.