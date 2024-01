In giro incappucciato con un’arma giocattolo

Insieme ad un amico se ne andava in giro incappucciato e con un’arma giocattolo priva di tappo rosso ma, una volta fermato, è scattata anche una perquisizione nella sua abitazione dove sono stati rinvenuti due etti di hashish, alcuni grammi di marijuana e tre bilancini di precisione. L’operazione è stata messa a segno dalla polizia, nella tarda serata di ieri e, oltre al sequestro della droga, ha fatto finire nei guai un 19enne rumeno per il porto fuori dalla sua abitazione, di una riproduzione di un’arma priva di tappo rosso e per il possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Tutto è iniziato, due notti fa quando, presso la sala operativa della questura, è giunta la segnalazione relativa alla presenza, in un locale di Porto San Giorgio, di due uomini sospetti e, in particolare, uno dei due descritto con un giubbotto con cappuccio calzato, un borsello a tracolla e in possesso anche di una pistola.

Tenuto conto della rilevanza della segnalazione, gli uomini della squadra mobile hanno avviato una celere attività di indagine visionando numerosi filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e riscontrando la presenza dei due giovani, che si muovevano a bordo di una utilitaria della quale, grazie all’efficienza e alla celerità degli investigatori, è stata individuata la targa.

I controlli incrociati, effettuati negli archivi e le banche dati in uso alla polizia hanno permesso di identificare i due e, in particolare colui che era stato visto in possesso dell’arma: un rumeno di 19 anni, residente a Pedaso, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio. Gli investigatori si sono recati presso la sua abitazione e hanno effettuato una perquisizione, rinvenendo una pistola giocattolo, riproducente l’arma in dotazione alle forze di polizia, priva di tappo rosso, con caricatore inserito e bloccato, nonché due panetti di hashish del peso complessivo di duecento grammi, tre grammi di marijuana e tre bilancini di precisione.

L’arma giocattolo, comunque priva di tappo rosso, e le sostanze stupefacenti sono state sequestrate. Il giovane rumeno è stato denunciato per il porto di riproduzione di arma priva di tappo rosso e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fabio Castori