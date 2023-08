In lacrime per Claudio Spinelli "Ci mancherai tanto, buon volo"

È stato fissato per domani alle 10 al convento di San Liberato a San Ginesio l’ultimo saluto a Claudio Spinelli. Il 69enne (avrebbe compiuto 70 anni il 19 settembre), direttore della scuola di volo Aeroclub dei Sibillini di Sarnano, e medico in pensione, martedì pomeriggio aveva perso la vita pochi minuti dopo essere atterrato col parapendio, in contrada Morichella, a San Ginesio, in seguito a un malore. Secondo le ricostruzioni, Spinelli aveva chiamato, come da prassi, i suoi amici per comunicare il punto di atterraggio. Il tempo di arrivare, un quarto d’ora, e l’avevano trovato seduto a terra, privo di sensi. Ieri è stata effettuata l’ispezione cadaverica, e in serata la salma è stata riconsegnata ai familiari. Per chi volesse fare una visita, oggi sarà all’obitorio di Macerata dalle 8 alle 19.30. È stato scelto San Liberato, vicino al campo di volo, la sua "seconda casa", come posto per il funerale; poi da lì Spinelli sarà portato al cimitero di Montefalcone Appennino, nel Fermano, suo paese di origine. Risiedeva a Santa Vittoria in Matenano (sempre nel Fermano), era un medico conosciuto in tutto il territorio. Fisiatra, in passato aveva avuto uno studio a Civitanova e nell’ultimo periodo aveva lavorato al servizio igiene di Ascoli. Era in pensione da qualche anno. Lascia la moglie Fabrizia, l’amore della sua vita, tantissimi amici che gli volevano bene, e i suoi adorati cani. "Sapeva accogliere e comprendere – dice l’amico Adriano Smerilli, presidente dell’Aeroclub dei Sibillini (che martedì si trovava sul posto) – gli bastava uno sguardo per capire chi avesse davanti. Era come un padre, anche un po’ "psicologo". Ci mancherà tanto". Claudio volava da quarant’anni. "Un grande dolore – aggiunge un sarnanese -, perdo un amico e coetaneo. Ora riposa nei cieli che ha sempre amato". "Hai finito facendo come ultima cosa ciò che ti appassionava di più. Buon volo!", aggiunge un altro che aveva imparato a volare grazie a lui. "Formulo a nome mio e dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia Spinelli per la scomparsa del carissimo Claudio – scrive il sindaco di Sarnano Luca Piergentili -. Persona eccezionale che ha creato e valorizzato, con grande competenza ed enorme impegno, il campo volo di Montioli e l’associazione Aeroclub Sibillini. Tutta la comunità sarnanese si stringe intorno ai suoi cari e gli sarà per sempre grata per l’opera portata avanti in oltre quarant’anni di attività, contribuendo a far conoscere il nostro territorio ben oltre i confini nazionali. Grazie Claudio". "Se n’è andato praticando la sua passione", è il pensiero di tanti, che ancora non riescono a credere che si sia spento così improvvisamente.

Lucia Gentili