In macchina con due coltelli a serramanico: nei guai

I carabinieri di Montegranaro hanno fermato e controllato un pregiudicato 35enne originario di Macerata, che circolava a bordo di un’auto con due coltelli a serramanico di circa 16 centimetri, dei quali non ha fornito giustificazioni. Le armi bianche sono state ovviamente sequestrate in attesa di ulteriori accertamenti. A Porto San Giorgio i militari dell’Arma hanno invece controllato un 30enne originario di Teramo, che circolava a bordo di un’auto noleggiata unitamente ad altre due donne già note per specifici precedenti per reati contro il patrimonio. La perquisizione sul posto effettuata ha consentito di rinvenire nella disponibilità dei tre numerosi grimaldelli e chiavi alterate tutti idonei all’effrazione. Inoltre la vettura è risultata sottoposta a fermo amministrativo, operato già dalla Polizia Stradale di Giulianova e l’uomo alla guida era privo della patente. Pertanto è stato denunciato anche per guida senza patente. Sempre a Porto San Giorgio i carabinieri hanno controllato la stessa persona che qualche giorno prima si era resa protagonista di un furto. Questa volta il ladro è stato sorpreso mentre cercava di caricare una bicicletta nel bagagliaio della sua vettura. I militari dell’Arma sono riusciti ad accertare che a bordo del mezzo del pregiudicato vi era già un’altra bicicletta, nonché numerosi grimaldelli e chiavi alterate idonee all’effrazione e due coltelli di circa 25 centimetri. L’uomo è stato denunciato.