"In mare la parola d’ordine è prevenzione"

"Per me questa è la decima stagione da bagnino di salvataggio, un incarico di cui sono orgoglioso e che mi dà la possibilità di vivere a contatto con il mare, che amo, oltreché di portare in salvo qualcuno, evenienza cha esercita su di me un certo fascino". Roberto Cognigni è il capo bagnino del servizio di salvataggio gestito dalla coop City Service. A lui è stata assegnata una squadra di 60 assistenti bagnanti, ragazze e ragazzi distribuiti in 34 postazioni tra Porto San Giorgio e Fermo. Gli chiediamo quale sia il compito di maggior rilievo che ritiene di dover assolvere: "Non di salvare le persone – asserisce – bensì evitare si mettano nelle condizioni di dover essere salvate".

Cognigni, l’importante è la prevenzione

"Soprattutto! Questo non fa di noi degli eroi ma individui che quotidianamente si impegnano a costruire una rete di protezione. Ognuno controlla 145 metri di specchio acqueo, alternando tre posizioni: sopra la torretta, sulla riva, sul pattino".

Le dà soddisfazione questo tipo di impegno?

"È un grande privilegio poterlo svolgere perché ti mette a contatto con tantissima gente e dà all’assistente bagnante visibilità, quale punto di riferimento per i bagnanti".

Pare di capire che considerate di grande rilievo il lavoro di squadra.

"E lo è: gli interventi in mare non si eseguono da soli; i comportamenti positivi o negativi di uno hanno conseguenze su tutti gli altri; la dimensione collettiva, in quest’epoca dominata dall’individualismo, rimane l’unica possibilità di crescita per la società".

Ci sono verifiche del lavoro svolto ed eventuali aggiornamenti?

"Ci riuniamo ogni settimana anche per investire nella formazione dei bagnini più giovani".

Che indicazioni fornite loro? "Quelle più importanti sono: prepararsi mentalmente e fisicamente all’eventualità di un soccorso; ripassare i protocolli di intervento; studiare i casi di salvataggi già avvenuti; trattare con cura l’attrezzatura e segnalare eventuali mancanze; utilizzare il pattino come una piattaforma galleggiante mobile, perché è il mezzo più efficace a disposizione, e per imparare a saperlo gestire anche col mare mosso; focalizzarsi sulle zone più pericolose, ovvero ai confini tra dove “si tocca” e dove “non si tocca” più, nelle buche, vicino alle scogliere; fare estrema attenzione ai venti, alle onde e alle correnti da essi generate; tenere d’occhio le categorie più a rischio come anziani e bambini; porsi come riferimento assoluto nella propria zona per ciò che concerne la sicurezza in mare".

Silvio Sebastiani