In Memoria di Rosanna Santarelli, un Premio per l'Imprenditrice e l'Eccellenza dell'Anno

Se n’è andata a soli 62 anni Rosanna Santarelli, imprenditrice di Petritoli, donna straordinaria, dal carattere forte e solare. Se n’è andata troppo presto ma è più viva che mai, per la sua famiglia, per chi l’ha conosciuta, per la Cna di cui ha fatto parte per tanto tempo. A lei è intitolato il premio donna per l’imprenditrice e l’eccellenza dell’anno che sarà consegnato a Petritoli il 4 settembre, un riconoscimento nato da un’idea di Paola Pieragostini, collega e presidente dell’associazione culturale La Decima, e del figlio di Rosanna, Marco Vesprini. Madrina del premio sarà Maria Grazia Cucinotta. La commissione provinciale pari opportunità ha dato il patrocinio, la presidente Laura Mariani sottolinea: "Noi apparteniamo a tutti i comuni e infatti li stiamo raggiungendo uno per uno proprio per diffondere sensibilità. Petritoli è stato il primo che abbiamo raggiunto e che oggi si dimostra particolarmente attento". Ogni realtà comunale, dunque, ha già ricevuto l’invito a proporre due nomi, per indicare una donna imprenditrice e una donna che sia un’eccellenza in qualsiasi campo, come spiega Paola Pieragostini: "L’idea è valorizzare le realtà femminili del territorio, lei ha saputo incarnarle nel vero senso del termine come donna imprenditrice. Ho conosciuto la sa determinazione e la sua ambizione fatta per superare i propri limiti, non per sopraffare gli altri. Abbiamo con noi la camera di Commercio delle Marche, la Cna, la commissione regionale Pari opportunità, per far capire che nei territori ci sono tantissime storie di donne che meritano di essere conosciute". I comuni hanno tempo fino al 31 luglio per presentare le candidature, il 3 agosto tutto passa ad una commissione con i rappresentanti di tutti gli enti che patrocinano iniziativa e due membri della famiglia. Entro fine agosto i due premi, consegnati il 4 settembre all’Orto dell’Asilo di Petritoli, data di nascita di Rosanna. Maria Lina Vitturini, presidente regionale della commissione pari opportunità, parla di un premio di assoluta qualità, anche il sindaco di Petritoli Luca Pezzani compie gli anni il 4 settembre: "Le donne fanno sempre tanto, per tutti noi, Rosanna cercava sempre il meglio per i suoi dipendenti. Oggi è doveroso per noi tener viva la sua memoria di cui siamo molto orgogliosi". Il figlio Marco Vesprini è anche assessore, la voce è rotta dalla commozione: "E’ stato Sandro Coltrinari che con lei è stato in Cna a dirmi già il giorno del funerale che dovevamo far conoscere l’importanza di mamma, è stata una donna di grande carattere".

Angelica Malvatani