In mostra ’Il corpo che abito’ Taglio del nastro allo Spazio Betti

Inaugura oggi pomeriggio, alle 18, all’interno dei locali di SpazioBetti, la mostra collettiva ‘Il corpo che abito’, l’ ingresso è gratuito e sarà offerto un rinfresco a buffet. Durante l’opening, saranno proclamate le opere vincitrici e saranno consegnati i premi; tre voucher uno per ogni categoria da poter spendere per attrezzature o beni utili nella propria ricerca espressiva. Le opere rimarranno esposte all’interno degli ambienti espositivi di SpazioBetti e saranno fruibili per la durata di un mese fino al 22 agosto 2023. "La call for Artist ‘Il corpo che abito’ – spiega Stefano Ranieri che coordina il progetto Spazio Betti – nasce grazie a un proposta che giunge da studenti delle scuole superiori che sono stati intervistati in questi mesi, chiedevano di approfondire questa tematica, che dal loro punto di vista non viene sufficientemente trattata nei contesti familiari e scolastici. Abbiamo pensato di offrire uno spazio dove potersi esprimere utilizzando le seguenti categorie: fotografia, videomaking e scrittura, riflettendo sulla consistenza del corpo, che a volte ci è familiare, altre volte ignoto, è sempre altro nel suo divenire e prende forma nel corso della nostra vita e nelle nostre relazioni. La call for Artist ha avuto una grandissima partecipazione a livello nazionale, e non solo, sono arrivate più di 150 opere, ne sono state selezionate 38 che andranno a comporre una mostra collettiva e che verranno esposte all’interno dello SpazioBetti. Le opere delle tre categorie d’appartenenza sono state valutate da una giuria".