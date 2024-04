In mostra il racconto per immagini di Pancrazi

Sono tanti gli eventi che arricchiscono l’intensa giornata del 1 Maggio, ognuno particolare e interessante a suo modo ma l’iniziativa della nuova associazione Quartiere Centro ha un quid in più. La mostra fotografica allestita sotto il gazebo nell’ex Serafini lega il piacere di ammirare belle foto degli anni addietro, al gradevole ricordo di un elpidiense, Dante Pancrazi, che non c’è più e per ricordare il quale è stata voluta promuovere questa occasione.

"Si tratta di 99 scatti, tutti in bianco e nero, di Dante Pancrazi, fotografo amatoriale e la particolarità è che sono tutte sue foto personali che vanno dagli anni ’50 fino agli anni ‘90" spiega Luigi Badalini, presidente dell’associazione.

"Abbiamo voluto ricordare un uomo che era conosciutissimo in città, attraverso una esposizione di foto sue, che lo rappresentano. Come associazione stiamo portando avanti davvero una intensa attività, abbiamo raggiunto i 130 tesserati, rivitalizzato ‘La Piccola’ e, non ultimo, abbiamo pensato di valorizzare figure della città che non ci sono più".