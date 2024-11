In partenza ’Domenica a teatro’: ecco le ’Avventure straordinarie’

’Avventure Straordinarie’ è il titolo dello spettacolo che Proscenio Teatro metterà in scena alle ore 17 di domenica prossima 10 novembre. E’ la prima data della stagione di teatro per bambini e famiglie ’Domenica a teatro!’ Teatro d’attore, video, comicità,interazione con il pubblico e Un grande pozzo, un cantiere a cielo aperto: bidoni, strumenti, corde, elmetti, pale, secchi, terra, tanta terra, estratta da una buca che domina la scena. Due esploratori scandagliano il sottosuolo alla ricerca di qualche cosa di sensazionale rilevato dai loro strumenti di superficie, qualche cosa di cui ignorano le dimensioni e la fattezza, qualche cosa che mai nessuno ha misurato prima di allora. E’ certamente una presenza viva, ma si tratta di una vitalità anomala, diffusa e stranamente immobile. E’ sotto di loro, a circa 20-25 metri: come respira, come si nutre, che abitudini ha, è ostile, è brutto, è bello, è simpatico, che cos’è?

Dopo il primo appuntamento, il calendario pensato per i più piccoli si arricchisce di altri cinque divertenti appuntamenti. Gli spettacoli che compongono la stagione di teatro di Porto San Giorgio sono: il 15 dicembre ’Pollicina’; il 19 gennaio 2025 ’Peter Pan’; il 9 febbraio 2025 ’Il filo Magico’: il 16 marzo 2025 ’Storia di Barbablu’ e per finire il 6 aprile 2025 c’è l’ultimo evento dal titolo ’Buon compleanno Giulio Coniglio!’ Prevendite e biglietti su ciaotickets.com Acquisto nel giorno dello spettacolo presso la biglietteria del teatro dalle ore 15.00 Biglietto unico 6.50 euro. Informazioni al numero 331.4022876

s.s.