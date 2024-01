In piazza anche Cristina D’Avena

L’animazione delle befane, in giro per il centro cittadino con sacchi di dolciumi da consegnare ai piccoli, poi l’atteso concerto di Cristina D’Avena insieme ai "Bim Bum Bam". Il pomeriggio di domani 6 gennaio, in collaborazione con la Pro loco, si aprirà a Porto San Giorgio alle ore 16 con l’arrivo delle "vecchiette" a bordo di un’auto d’epoca in piazza Matteotti: cattureranno l’attenzione delle famiglie con i loro sketch "a sorpresa" fino alle ore 18. Secondo il programma, l’esibizione di Cristina D’Avena sarà un emozionante viaggio nei brani di maggior successo di una delle voci più famose e amate dal pubblico italiano in compagnia di una cartoon band capace di "accendere" lo spettacolo. Il repertorio di Cristina D’Avena è costruito su oltre 40 anni di attività. Tra le canzoni di maggior successo dei primi anni ci sono la "Canzone dei Puffi" del 1982 e "Kiss me Licia" del 1985. Nel 1986 raggiunge una popolarità ulteriore quando interpreta il ruolo di Licia nella prima di 4 serie di telefilm per ragazzi intitolata Love me Licia: basata sul famoso anime Kiss me Licia. All’attività musicale e come attrice si aggiunge poi quella di conduttrice e co-conduttrice televisiva (nonché radiofonica) iniziata nel 1989 con programmi come "Sabato al circo", "Matricole & Meteore" e "Colorado". Prosegue anche la sua carriera di concerti dal vivo, con memorabili spettacoli sui palchi di festival, discoteche e piazze d’Italia I "Bim bum bam" hanno incontrato artisticamente Cristina D’Avena nel 2015 al "Pescara Comix & Games". La loro esperienza include esibizioni al "Lucca Comics" e al Comicon di Napoli.