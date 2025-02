In piazza del Popolo la cerimonia di accensione della Lanterna

A Fermo è già Carnevale. E sarà evidente già domenica 16 febbraio, il giorno che segna nel calendario l’inizio ufficiale del periodo di Carnevale e quindi anche di Baraonda, il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio promosso dai Comuni di Fermo e Porto San Giorgio, con la direzione artistica di Marco Renzi ed il coordinamento di Proscenio Teatro, che da nove anni propone un cartellone unico tra i due Comuni e che mette insieme le trentasei edizioni del Carnevale a Fermo con le ventotto del Carnevale a Porto San Giorgio.

L’inizio del periodo carnevalesco verrà anche quest’anno celebrato in Piazza del Popolo a Fermo con la cerimonia di accensione della Lanterna, atto ufficiale di apertura dei festeggiamenti. L’accensione sarà preceduta dalle ore 16,30 alle ore 18, da "La piazza fa spettacolo": si esibiranno in Piazza del Popolo, Diego Brogani con il suo "Follies", uno spettacolo che mette insieme: magia, giocoleria ed equilibrismo. In un altro punto della Piazza, in orari diversificati e non in sovrapposizione, Raphael Sorriso con lo spettacolo "Made in Honululu", uno show sorprendente dove equilibrismo e fuoco terranno il pubblico con il fiato sospeso.

La Lanterna, opera dello scenografo Giacomo Pompei, verrà accesa alle ore 18, alla presenza delle Autorità cittadine, di Sua maestà Re Carnevale, di Mengone Torcicolli, maschera di Fermo e del Fermano e di sua moglie Lisetta. Dopo l’accensione il nuovo sovrano della Città proclamerà l’inizio immediato della festa e lascerà la Piazza alla compagnia "Circo Bipolar" di Torino che presenterà il suo spettacolo di circo contemporaneo "Caffè Rouge".

L’ingresso è libero, la programmazione di Baraonda proseguirà anche sabato 22 e domenica 23 febbraio con Baraonda Chocolate, festa del cioccolato artigianale e gli spettacoli di Mengone & friends. Per ogni informazione: 335 5268147.