In piazza della Stazione va in scena la manifestazione ‘Pompieropoli’

Una giornata di divertimento dedicata ai bambini, ma con un occhio al tema della sicurezza e della prevenzione. In occasione della giornata internazionale del ‘Gioco dei Bambini’ il Comitato Unicef della provincia di Fermo, in collaborazione con l’associazione nazionale vigili del fuoco sezione di Ascoli Piceno e Fermo, il Comando dei vigili del fuoco di Fermo, e il patrocinio del Comune di Montegiorgio, ha allestito per oggi con inizio alle 15 in piazza della Stazione a Piane di Montegiorgio la manifestazione ‘Pompieropoli’. Una sorta di percorso ludico educativo incentrato sulla sicurezza dedicato ai bambini. I piccoli in una formula di gioco e potranno simulare le attività che spesso i vigili del fuoco vengono chiamati a svolgere, il tutto sotto la supervisione dei circa 30 pompieri effettivi che saranno presenti. Tra le prove più emozionanti: lo spegnimento di un piccolo incendio con l’utilizzo di un idrante; la discesa dalla pertica, come avviene nelle caserme per le partenze in emergenza; il percorso di agilità come l’attraversamento del tunnel, le travi di equilibrio e altro ancora. I partecipanti proprio come i veri vigili del fuoco indosseranno apposite pettorine e caschetti e al termine della giornata riceveranno l’attestato di ‘Pompiere per un giorno’. L’evento pensato dall’Unicef è stato pensato si per sensibilizzare giovani e genitori sul valore del gioco come strumento di crescita, ogni bambino deve poter disporre di tempo libero per attività ricreative da svolgere in forma adeguata alla propria età; ma allo stesso tempo ragionare in termini di sicurezza. Sarà allestito uno stand Unicef con tanti gadget e le famose Pigotte.