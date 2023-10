In piazza Garibaldi ecco il premio dei calzolai

"Quest’anno è grande l’attesa per ‘Lu Premiu de lu cazolà’, perché le sei squadre che hanno composto i quartieri sono molto competitive per cui sarà interessante vedere come se la caveranno e non mi sento di escludere sorprese da qualche outsider": così il presidente di San Crispino Eventi, Mirco Catini a proposito della gara tra quartieri nel realizzare un paio di scarpe che, oggi, dalle 15.30 animerà Piazza Garibaldi. ‘Lu Premiu de lu cazolà’ è un appuntamento imperdibile per gli elpidiensi e per chi ama rivedere all’opera il mondo degli artigiani e vede gareggiare le squadre dei quartieri, composte da tagliatore, orlatrice, cazolà, inscatolatrice, con un capofabbrica e due garzoni. La competizione sta nel realizzare un paio di scarpe da donna secondo un preciso modello nel minor tempo possibile e nella maniera migliore possibile. Ad animare il pomeriggio, ci sarà Piero Massimo Macchini, in versione Cesare Paciotti ma non solo, e al termine della gara ci sarà un suo spettacolo, prima della proclamazione della squadra vincitrice e della più bella Miss del quartiere. Ma nella domenica di una città ormai è completamente immersa nel clima dei festeggiamenti patronali, ci sarà tanto altro: dalle 9 alle 13 ‘Viva’ a cura della Croce Verde; alle 10, la seconda Pedalata del cuore a cura dell’Asd Skatenaty a favore del progetto Gaia. Inoltre, per tutta la giornata, sarà possibile approfittare della versione autunnale del Salotto della calzatura oltre che del mercato ‘Le piazzette dei mestieri e dei sapori’.