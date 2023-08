In piazza Matteotti arriva ’Dinosauri’, show per bambini

Teatro per bambini venerdì alle 21 in piazza Matteotti. In calendario l’appuntamento con ’Dinosauri. L’ultimo T-Rex era un bullo’, ad ingresso gratuito, il secondo capitolo di ’Un mare di favole’, stagione di teatro per bambini e famiglie. Saranno sul palco ’Gli alcuni’ di Treviso, una compagnia operante da oltre quarant’anni e capace di unire le due grandi passioni che la animano: quelle per il teatro e per il cinema di animazione. Il gruppo trevigiano è tra i maggiori produttori di cartoni animati in Italia. I loro ’Cuccioli’ sono ancora in onda sulle reti Rai e recentemente hanno aperto una nuova trasmissione per Mediaset: ’Ciak Junior’. Gli ideatori, Sergio e Francesco Manfio, saranno sul palco di Porto San Giorgio per presentare il loro spettacolo ’Dinosauri, l’ultimo T-Rex era un bullo’.