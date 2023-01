In piazza Matteotti la panchina che celebra l’amore

Uno spazio in piazza Matteotti per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Amministrazione comunale e Pro Loco hanno allestito un’isola-giardino con annessa panchina dedicata alla festa di San Valentino. Da sabato 28 gennaio sarà accessibile a quanti lo vorranno: è pronta ad accogliere le visite di curiosi e a catturare gli scatti fotografici in un ambiente incentrato sulla ricorrenza di metà febbraio.

Legato all’iniziativa (nei prossimi giorni l’area sarà addobbata per l’occasione) c’è il contest social.

"Una foto potrà permettere di ricevere in regalo un gioiello Rosato – spiega il presidente della Pro Loco Giorgia Squarcia –. Per partecipare occorrerà recarsi nell’isola di San Valentino, scattare un selfie sulla panchina e inviarla via whatsapp al numero di telefono 334.1544374 della nostra associazione oppure sulla messaggistica di Facebook ‘Pro Loco Porto San Giorgio’ o Instagram proloco_portosangiorgio. Dal 28 gennaio sarà aperto sulla pagina Facebook un album dal titolo ‘Porto San Giorgio in love’ in cui saranno pubblicate le foto in ordine di ricezione. L’autore dello scatto che riceverà più ‘mi piace’ entro le ore 23.59 del 14 febbraio riceverà l’omaggio".