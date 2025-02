In piazza per Giuseppe. Alternanza scuola lavoro: la protesta degli studenti e il tavolo dei sindacati

In un limbo che non è né scuola né lavoro ci si può smarrire, ci si può far male, qualcuno ci ha rimesso la vita. Sono tornati in piazza i giovani fermani, nel ricordo di Giuseppe Lenoci a quasi tre anni dalla sua scomparsa mentre svolgeva un periodo di PCTO, un’esperienza di lavoro durante la sua formazione scolastica. I ragazzi della rete degli studenti Noisette, insieme con la CGIL si sono ritrovati in piazza del Popolo, nonostante il gelo di un pomeriggio di febbraio, per ricordare le tante, troppe vite spezzate mentre si cercava di costruire futuro.

Un momento per riflettere, come ha sottolineato Gianna Fracassi, segretaria nazionale Flc Cgil, a Fermo proprio per ribadire la necessità di cambiare strada. Angela, oggi studentessa universitaria, ha raccontato la sua esperienza: "Al liceo sono stata mandata in una libreria, sostanzialmente ho spostato libri e tolto polvere. Il PCTO è stato per me una perdita di tempo ma peggio è andata ad un mio amico che durante la sua esperienza si è trovato a usare una smerigliatrice senza i dispositivi di protezione né la consapevolezza. Il problema delle nostre scuole non è solo questo, qui nelle Marche si torna a parlare di dimensionamento scolastico che unirà insieme realtà diverse, troppo grandi per stare insieme, a scapito della qualità dell’insegnamento". Greta è tornata a chiedere sicurezza e garanzie, in ogni passaggio delle esperienze che vengono richieste agli studenti, un appello cui ha risposto anche Eleonora Fontana, segretaria regionale Cgil Marche, che ha sottolineato come la scuola debba restare luogo di conoscenza, dove le imprese non possono essere un soggetto attivo nella formazione e nell’istruzione. "La scuola e il mondo del lavoro devono trovare una diversa alleanza, ha spiegato Massimo Baldacci, presidente nazionale Proteo Fare sapere, che ha sottolineato come la scuola non possa essere subalterna alle imprese, pronta a formare solo lavoratori: "Se è vero che la scuola non possa essere chiusa alla realtà, è vero pure che ci si deve porre in un’ottica di critica e di dialettica costante, mettendo al centro i diritti e la sicurezza". Ad aprire l’incontro il segretario provinciale FLc Cgil, Enzo De Vita, con il segretario regionale Antonio Renga, insieme a sottolineare come si vogliano formare oggi lavoratori che poi domani già non serviranno più, in un mondo in continua trasformazione. La segretaria Fracassi ha ribadito la necessità di una lotta che rimetta al centro le persone: "Da vent’anni a questa parte si propone sempre lo stesso modello che mira a smantellare i licei, a professionalizzarli, a ridurre il corso di studi a quattro anni. L’esperienza di apprendistato durante la scuola è fallita, è nebuloso il progetto del liceo del Made in Italy, è evidente la perdita di conoscenza che c’è tra gli italiani che faticano a comprendere un testo a far di conto. Allora, se questo è il progetto noi continueremo a chiedere di trasformare questo percorso, per costruire, dentro le scuole, una cultura del lavoro, un mondo universitario che non miri al ribasso di università telematiche vorrebbero formare alle professioni mediche. Noi, insieme ai giovani ci opporremo a tutto questo, torneremo a dire che la formazione si fa a scuola".

