In piazza per la tradizionale benedizione degli animali

È una comunità unita e affettuosa, un insieme di persone di cuore che amano gli animali tutti. Sono tutti quelli che si ritrovano, un anno dopo l’altro, in piazza del popolo, per far benedire gli animali, cani, gatti, conigli ma anche cavalli, tutti gli amici a quattro zampe che riempiono la vita. Un successo l’iniziativa dell’associazione Quattro zampe di piazza, piazza piena per la preghiera con don Michele Rogante, con i panini benedetti e il sindaco Calcinaro insieme all’assessore Ciarrocchi. Gli amministratori hanno ringraziato ancora una volta l’associazione che si occupa di tenere pulite e in ordine le aree cani, la presidente Roberta Vitali si è detta soddisfatta di una giornata indimenticabile, almeno cinquanta gli animali presenti: "Per noi è un momento fisso, un modo per vivere un momento di felicità collettiva con i nostri amici ed è sempre bello stare qui in piazza. Noi siamo profondamente legati alla nostra città e ci teniamo a costruire una convivenza civile tra i nostri amici a quattro zampe e tutti i fermani con loro condividono la vita".