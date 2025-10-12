In piazza Roma torna la 46esima. Castagnata

Organizzata da Rione Porta Marina oggi 12 ottobre torna nell’accogliente piazza Roma di Servigliano uno degli appuntamenti autunnali più seguiti nella media Valtenna, parliamo della ‘Castagnata’, manifestazione giunta quest’anno alla sua 46° edizione. L’accogliente pizza di Servigliano chiusa al traffico e le tante specialità da gustare hanno reso questa manifestazione un appuntamento molto apprezzato e partecipato che piace a giovani e adulti e cattura anche l’attenzione di intere famiglie. Questa manifestazione nata nel 1979 è stata sempre un evento speciale per Rione Porta Marina, un evento di passaggio che segna la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, ma è anche un modo per i volontari del rione di ritrovarsi. Sono infatti circa 80 i volontari impegnati nei vari stand affinché la manifestazione funzioni e garantisca accoglienza e soprattutto divertimento. Oltre alle castagne che sono l’elemento caratterizzante dell’evento, ci sono tante specialità che hanno creato negli anni la fortuna di questa manifestazione: i dolci e dolci a base di castagne molto apprezzati, piatti tipici unici le cui ricette vengono tramandate da madre in figlia da decenni. Molto ghiotte anche le pizzette fritte: dolci, salate e con la nutella. Inoltre seguendo la tradizione a pranzo gli stand offriranno la possibilità di gustare a pranzo la polenta rossa (al ragù) e bianca (funghi e carne) e vinci grassi da gustare in piazza oppure con possibilità di asporto. La manifestazione si aprirà oggi 12 ottobre alla 12 per il pranzo, ma il clou è previsto dopo le 15 con degustazione di caldarroste, dolci di castagne, pizzette fritte, arrosticini, grigliata e molto altro. Ad animare il pomeriggio ci saranno anche giochi popolari, il mercatino dell’artigianato locale e altre attrazioni. Una bella occasione di ritrovo per la popolazione della vallata.

a.c.