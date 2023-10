In prima linea per l’autismo. La città fa scuola in Italia

Un incontro pieno di spunti e di possibilità è quello che si è tenuto a Fermo tra i responsabili del centro per autistici della cooperativa Isola che non c’è e la fondazione di Trieste La Fonte, ente del terzo settore che gestisce un centro per disabili adulti e uno per minori non accompagnati. Il centro, con il comune di Trieste e l’azienda sanitaria locale ha in animo di organizzare un servizio per gli autistici e ha cercato in Italia esperienze di eccellenza da cui prendere spunto e buone pratiche. Il presidente della fondazione, Aldo Pacor si è detto profondamente colpito dall’esperienza fermana, con il centro per autistici che vanta una storia decennale e una organizzazione di altissimo livello, per un centinaio di persone assistite: "A Trieste abbiamo ereditato una palazzina che doveva essere centro diurno per disabili, spiega Pacor, è diventata, con il comune e l’azienda sanitaria, uno spazio di residenzialità per autistici, siamo in emergenza su questo settore. Abbiamo cercato le eccellenze a livello nazionale e la nostra azienda sanitaria ci ha indicato l’Isola che non c’è, un ragazzo triestino autistico è già stato mandato qui proprio per essere preso in carico". Pacor spiega di aver trovato una esperienza di assoluta qualità: "Siamo rimasti colpiti intanto dal capitale umano incredibile, coordinato da Sandro Ferri che ha messo su un’equipe di 12 psicologi, logopedisti, neuropsichiatri, educatori, insieme gestiscono 100 ragazzi autistici tra residenzialità e centro diurno. A Civitanova Marche abbiamo visitato ambulatori terapeutici, abbiamo visto una realtà che da noi e in tutto il Friuli-Venezia Giulia non esiste. La ricchezza della struttura è nelle persone, nell’umanità e nella professionalità che abbiamo trovato". Pacor spiega che a Trieste cominceranno a lavorare al più presto, per costruire una struttura di accoglienza simile alla nostra: "Speriamo di riuscire anche noi, ci vorranno anni, non possiamo inventarci niente. Risorse così non si trovano facilmente sul mercato. Qui a Fermo si fa formazione continua, per tutti i dipendenti, la cosa ci ha davvero entusiasmato, perché non si vuole lasciare indietro nessuno".

Il centro fermano ha mostrato la presa in carico dei soggetti autistici già dalla scuola dell’infanzia, per dare loro una certa autonomia in tempi certi e per sostenere le famiglie: "Ci siamo confrontati da qui con la nostra azienda sanitaria, abbiamo capito che c’è un bagaglio di conoscenze enorme, torneremo ancora a capire esperienze e risultati straordinari del lavoro che fa la cooperativa. Cercheremo di portare il modello fermano anche a Trieste", conclude Pacor.