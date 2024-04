In ricordo del partigiano Mario Cifola

‘La storia di quelli contro quell’altri’ è il titolo dello spettacolo teatrale che noi della scuola secondaria e primaria di Montottone metteremo in scena il prossimo 5 giugno, alle ore 18, per ricordare il partigiano Mario Cifola, a 80 anni dalla morte. Questo evento sarà l’atto conclusivo del percorso di educazione civica trasversale ‘Alla scoperta del nostro Paese’ che prevede, tra l’altro, un corso teatrale pomeridiano finanziato grazie al progetto ‘Scuola innova’ della Carifermo. Partigiano di appena 21 anni, Cifola partecipò attivamente alla Resistenza con il compito di trasmettere messaggi tra gruppi di partigiani nei paesi vicino a Montegiorgio. Proprio durante una delle sue missioni da staffetta incontrò una morte precoce, il 15 giugno 1944. Viste le iniziative intraprese dai partigiani locali a Montottone, i tedeschi quel giorno radunarono circa 250 persone nella piazza principale con l’intento di ucciderle. In loro soccorso venne Don Giulietti, che si offrì come interprete tra i montottonesi e i nazisti, parlando francese. Grazie al suo intervento convinse i tedeschi a prenderne solo sei, cioè quelli che avevano con loro degli armamenti o messaggi da recapitare, tra cui Mario Cifola. I frati del convento chiesero ai tedeschi di far confessare queste persone prima della loro morte, utilizzando come confessionale l’attuale forno, che si affaccia sulla piazza. Questo locale aveva due porte, di cui una che dava sul retro, non sorvegliata. Mario Cifola tentò di approfittarne, scappando verso la campagna poco distante, ma i tedeschi se ne accorsero e lo uccisero a colpi di mitra. La sua morte ‘saziò’ la sete di vendetta degli occupanti, che decisero di non uccidere più nessuno quel giorno. Proprio per questo a Cifola è stata intitolata la piazza di Montottone. A 80 anni da quei tragici fatti, a scuola abbiamo partecipato a molti eventi relativi a tale ricorrenza: ad esempio le guide come ‘ciceroni’ per le bellezze di Montottone; oppure l’incontro con Pieralberto Del Gobbo, autore di un libro che ricostruisce questi avvenimenti. Lo spettacolo di giugno conclude così un percorso basato proprio sulla vicenda di Cifola. In una sgangherata redazione di una piccola rivista di paese un gruppo di giovani cerca di capire che storia possono raccontare al prossimo numero. Inizia così una piccola avventura recitativa che cerca di spiegare la seconda guerra mondiale, il sacrificio di un partigiano e la guerra ‘di quelli contro quell’altri’. L’insolita scelta della trama punta a facilitare, tramite la comicità, la memoria dell’evento storico.

Classe III D