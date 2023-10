In ricordo di Grete Schattner. Da via Perpenti ad Auschwitz: "Attenzione, la storia si ripete"

Da ieri c’è una targa, al numero 16 di via Perpenti, quasi di fronte al liceo. Ci sono parole pesanti come pietre, a raccontare la storia di Grete Schattner che l’8 ottobre del 1943 era in quella casa, all’alba, dormiva abbracciata alla figlioletta Giuliana, 4 anni appena. Sono arrivati con una camionetta, erano in due, vestiti di nero, l’hanno portata via perché era ebrea, prima al campo di prigionia di Servigliano e poi nel maggio del ’44 ad Auschwitz, da dove non è più tornata. Una targa che la città di Fermo ha voluto porre contro ogni forma di razzismo e ideologia totalitaria, il sindaco Calcinaro parla di una memoria viva, in un tempo tremendo che rinnova la paura, le deportazioni, le morti dentro guerre insensate. Giuliana ieri è tornata a Fermo, ospite del tavolo della Legalità, per parlare agli studenti delle scuole medie, in sala la Betti e la Fracassetti, collegate on line molte altre, per dire che quello che è accaduto non deve essere mai più: "Io di mia madre ricordo solo quell’immagine, lei che se ne andava con due uomini vestiti di nero". Oggi è una donna di 84 anni, bellissima ancora, che ha vissuto lo strazio più grande di tutti: "Mi sono ritrovata sola, mio padre era prigioniero in India, quando è tornato e ha saputo di mamma non era più lui. Oggi sono spaventata, mi pare che quella storia si stia ripetendo, in tante parti del mondo".

A raccogliere la storia di Giuliana e di mamma Grete lo storico Paolo Giunti La Spada che confessa di aver pianto: "Non si può pensare a quella mamma strappata alla sua vita senza piangere, questo libro mi è costato davvero molte lacrime e un peso enorme. Giuliana però mi ha fatto un dono enorme consegnandomi quella vicenda che a lungo Fermo ha ignorato. Dietro le finestre delle case di fronte, in via Perpenti e tutto intorno, ci sono stati fermani, persone che tutto sapevano. Lo sapevano quello che succedeva quando arrivavano le camionette, quando c’erano i passi pesanti di notte, nessuno ha parlato. Oggi la targa per Grete e il riconoscimento di quello che è stato servono per riscattare un silenzio lungo 80 anni". Giuliana parla ai più giovani: "Tenete sempre gli occhi aperti, assorbite storie come la mia, non ricadiamo in quello che è successo, basta. I testimoni diretti stanno ormai sparendo, tocca ai ragazzi aiutarci, devono restare liberi, per tutti noi. Mamma voleva laurearsi in medicina, glielo hanno impedito, me l’hanno portata via e non so ancora perché. Oggi guardo quello che accade in Israele e mi fa tanta paura".

Per il tavolo della legalità Alessandra Mancini ha ricordato: "La storia insegna che la guerra non risolve niente, la pace deve essere dentro di noi e i giovani ne sono i costruttori". Il presidente del consiglio comunale Francesco Trasatti ha sottolineato l’importanza di raccontare sempre la stessa storia: "Oggi poniamo una targa nel cuore della città, per dire che tutto può succedere, che l’orrore può essere anche vicino a noi". Un momento cui non è voluto mancare nemmeno il sindaco di Servigliano, Marco Rotoni, con i rappresentati della Casa della memoria, a tenere vivo il ricordo del campo di prigionia ma anche di tutte le storie di fermani e serviglianesi che si sono spesi per salvare vite.

Angelica Malvatani