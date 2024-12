In ricordo di Roberta Fentini. Assegnata la borsa di studio

Non muore mai chi resta vivo nei ricordi. Vale per Roberta Fentini, è stata una delle migliori studentesse del liceo scientifico di Fermo, i suoi compagni la raccontano come generosa e attenta a tutti. Dopo una coraggiosa battaglia, a novembre del 2015, Roberta è morta a soli 39 anni, quel Natale, dopo vent’anni dal diploma, tutti i suoi compagni di scuola del liceo scientifico Tco di Fermo (sezione D 1990-95) si sono ritrovati a cena a casa di uno di loro, è stata una serata bellissima, sembrava si fossero visti una settimana prima e non due decenni prima, hanno subito ritrovato lo spirito liceale grazie a Roberta. "Ci sono persone che lasciano vuoti enormi, impossibili da colmare, racconta per tutti Amato Mercuri, tuttavia, come suoi compagni di scuola, in quella notte del 28 dicembre 2015 abbiamo avuto un’idea: Roberta amava lo studio, era una delle più brave del liceo, e così abbiamo deciso di fare qualcosa legato a lei e al luogo dove la nostra amicizia era nata, quella notte nasce la Borsa di Studio Roberta Fentini". La famiglia di Roberta accoglie con gioia l’idea e partecipa attivamente alla realizzazione. Grazie alla docente Monica Grassi, a Mariella Trasatti e alla preside del Liceo Scientifico Tco di Fermo (Ticciò per gli amici) gli ex studenti hanno presentato il progetto al consiglio d’istituto presieduto allora da Renzo Interleghi che lo approva. Così dal 2016, grazie anche alla preside Marzia Ripani, prima delle festività natalizie viene consegnata ad uno studente o una studentessa tra i più meritevoli del Liceo la borsa di Studio di 500 euro, una borsa di studio che va oltre il merito perché contiene un pezzo di cuore della famiglia, dei compagni di scuola e dei prof di Roberta. Il vincitore diventa di diritto membro di quel 5 D del 1995. Sabato 21 dicembre nell’Aula Magna del Liceo Scientifico di Fermo il nuovo preside Emiliano Giorgi, che ha sposato subito l’iniziativa, ha rinnovato la cerimonia. Come di consueto si è partiti con lo straordinario coro del liceo guidato dalla docente Sandra Moschella per poi lasciare la parola al sindaco di Fermo, anche lui ex studente del Tco. I compagni di Roberta poi ne hanno onorato la memoria anche raccontando aneddoti liceali e poi è stato lanciato il tradizionale video che proclama il vincitore. La vincitrice del 2024 è Alessia Paci di Fermo del 5 DSM che entra a pieno titolo nell’albo d’oro della borsa di Studio giunta alla nona edizione ed è stata premiata dalle figlie di Roberta presenti insieme al marito, i genitori, la sorella e gli altri parenti che ogni anno non fanno mancare il loro contributo. Erano presenti anche la vincitrice della Borsa del 2021 Amaltea Paradisi e del 2022 Matteo Catalini. "Alessia, a cui vanno le nostre congratulazioni, fa da ora in poi parte della nostra Classe come gli altri studenti che l’hanno preceduta. Per noi questa Borsa di Studio è una questione molto seria ci tocca sul vivo, grazie a Roberta la nostra amicizia formatasi sui banchi del Tco è ancora viva e ogni anno ci ritroviamo qui dove è nata, ricordando la nostra amica", concludono gli ex compagni di scuola di Roberta Fentini.