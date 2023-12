In scena i piccoli della scuola ’Coccinelle’

Scambio di auguri a teatro tra famiglie e scuola come nella migliore tradizione che vede il momento natalizio quale occasione perfetta per esprimere la fiducia e l’affetto tra questi due mondi in cui i bambini sono immersi. Quattro sezioni della scuola dell’Infanzia Coccinelle, appartenente all’ISC Rodari Marconi, hanno messo in scena al Teatro delle Api il musical "Mago Merlino e il Natale rubato". Pubblico numeroso di familiari e amici dei piccoli attori, presente anche l’amministrazione Ccon in sala l’assessore Maria Laura Bracalente. L’adattamento della trama è stato opera delle insegnanti, ispirate proprio dalle storie di Mago Merlino e Maga Magò, protagonisti del progetto annuale d’istituto dal titolo "Io, Tu, Noi alla scoperta del mondo" che guida le attività didattiche in sezione, in modo giocoso e coinvolgente. Nella storia del Natale c’è stata l’aggiunta dei piccoli elfi (tutti i bimbi della scuola Coccinelle), fondamentali aiutanti del mago per non cadere nel tranello della dispettosa maga e salvare la festività in tutto il regno. La parte musicale è stata particolarmente di qualità, grazie alla fondamentale collaborazione tra la scuola e i due artisti Mauro Rosati e Alessandra Doria. Un momento toccante e commovente che ha visto la cantante Alessandra Doria esibirsi sulle note di "Combattente" di Fiorella Mannoia, accompagnata alla chitarra da Mauro Rosati.