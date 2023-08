In scena il memorial Alessio Nasini Gli amici e la famiglia avanti uniti

Ormai è diventato un appuntamento immancabile e irrinunciabile dell’estate monturanese, un momento dedicato al ricordo ma soprattutto alla voglia di fare del bene agli altri. La data da segnare è quella di domenica prossima 27 agosto quando andrà in scena l’ottava edizione del Memorial Alessio Nasini. Una iniziativa nata ormai anni fa dagli amici di Alessio per ricordarlo e portata avanti con grande dedizione e forza dalla famiglia con in prima fila la mamma, Diana Vallasciani. Alessio era un giovane ragazzo monturanese che non è riuscito a superare, nonostante una lunghissima lotta, un brutto male che lo ha colpito in giovanissima età. Ecco dunque l’idea di questo memorial che ha cambiato pelle nel corso degli anni ma sempre con l’idea forte e concreta di fare del bene. Il ricavato di questa edizione verrà devoluto al reparto pediatria dell’istituto Nazionale dei tumori di Milano, con l’obiettivo di acquistare un macchinario per la palestra del reparto pediatria. Si tratta di un macchinario che ha come scopo quello di favorire l’inclusione di pazienti con diversi tipi di disabilità. "Ho pensato a questo - sottolinea la mamma di Alessio - perché ho pensato ad Alessio quando eravamo a Milano. La mattina prima di iniziare le cure si dedicava ai pesi, che si era portato da casa, e alla corsa, quindi ho ritenuto utile fare qualcosa per chi purtroppo è costretto a stare in ospedale". Il programma della giornata prevede l’inizio della manifestazione alle ore 16 con i laboratori e i giochi riservati ai bambini, poi ci sarà la cena per la quale è necessaria la prenotazione con 18 euro per gli adulti. Per coloro che vorranno accedere ai giochi e poi alla cena il prezzo è di 15 euro, gratis i bambini sotto ai cinque anni. Sarà anche possibile visitare gratuitamente la Chiesa di San Giovanni Battista, dove si svolgerà l’intera manifestazione, alle 16, alle 17 e alle 18.