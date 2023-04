In scena la cena della passione

Martedì alle 21.15 si terrà nella chiesa di San Giorgio Martire la ’Rappresentazione della Cena e Passione’, scritta nel 1519 da Castellano Castellani. Protagonisti della manifestazione saranno la compagnia teatrale ’Il cielo di carta’, sotto la regia di Gabriele Claretti, e il Coro polifonico Novarmonia della città di Porto San Giorgio Giorgio, diretto dal maestro Alessandro Buffone. La sacra rappresentazione, nonostante la datazione, appartiene alla tradizione dei ’misteri’ medievali. La compagnia, formatasi per la messa in scena, è composta dunque alla maniera medievale, cioè da soli attori uomini che interpretano anche i ruoli femminili, per un totale di diciotto personaggi, utilizzando elementi di costumi medievali. Infatti l’estetica dei ’misteri’ era legata al proprio tempo e non a quello della rappresentazione. Il coro eseguirà brani polifonici sacri composti per le celebrazioni della Settimana Santa . Ingresso libero.