In scena ‘La notte dell’Orgoglio Marchigiano’

Ci saranno tante stelle ad illuminare la 23ª edizione de ‘La notte dell’Orgoglio Marchigiano’, manifestazione nata per promuovere i marchigiani che, attraverso la propria professione contribuiscono a far conoscere le Marche in Italia e nel mondo. Ieri nella sala consiliare di Francavilla d’Ete, paese che ospiterà l’evento sabato 19 agosto alle 21 nell’accogliente piazza Vittorio Emanuele II, è stata presentata la grande serata che oltre agli 11 premiati che saranno insigniti della statuetta del ‘Guerriero Marchigiano’, vedrà sul palco la partecipazione di illustri personaggi del mondo dello spettacolo: Beppe Convertini, Giorgio Pasotti, Eleonora Giorgi, Paolo Mengoli, Hoara Borselli, Sergio Rubini, Riccardo Foresi e Marco Ferradini. A presentare il programma il sindaco Nicola Carolini, i consiglieri regionali Jessica Marcozzi, Stefano Cesetti e Marco Marinangeli, il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, i consiglieri comunali Costantino Trasarti e Gianluca Giandomenico, Daniela Pomioli e Renzo Marinucci della Pro Loco, Noris Rocchi dell’associazione ‘Chi magia la foglia’; oltre a Marta Liberini e Giorgia Scoccia componenti dello staff. "Questa è la 23° edizione della Notte dell’Orgoglio Marchigiano – commenta Nicola Carolini – una manifestazione che si è fermata solo per il covid. Nel corso degli anni siamo cresciuti in termini di qualità e di apprezzamento. Un grazie va rivolti allo staff che lavora de sei mesi a questo evento. Ringrazio il patrono Sergio Tofoni, che purtroppo non è presente per motivi di salute che mi ha concesso in esclusiva il marchio della manifestazione". A turno gli ospiti hanno sottolineato l’importanza e il valore di questa manifestazione che contribuisce a premiare le eccellenze del territorio. Per questa 23° edizioni saranno premiati: categoria Sport – Carlo Macchini, ginnasta fermano; Imprenditoria – Fiam Italia, azienda leader nel settore arredamento; Storia e Tradizioni - Intreccio Vivo, associazione impegnata nel recupero della lavorazione della paglia; Innovazione – Janux Srl, team di ricercatori dell’Università Politecnica; Cultura – Augusta Tomassini, poetessa dell’Unione Italia ciechi; Sociale e Volontariato – Fondazione Lega del Filo d’Oro; Ricerca Scientifica – Roberto Trignani, neurochirurgo dell’ospedale di Ancona; Tv e Spettacolo – Rebecca Liberati, attrice di teatro, film e fiction; Musica – Pierpaolo Palloni, voce del coro all’Opera di Parigi; Ambiente Ex equo – Diasen Srl (edilizia ecologica) e Andolfi &C (Imballaggi sostenibili). Infine premio come Orgoglio Italiano nel mondo, al 313 Gruppo addestramento acrobatico dell’Aeronautica Militare (Frecce Tricolori).

Alessio Carassai