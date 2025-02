In scena ’pazzi e pezzi d’amore’

’Pazzi, Pezzi & Versi d’Amore’ in scena nel teatro comunale di Porto San Giorgio alle ore 21 di sabato prossimo, 8 febbraio. Viene descritto come: "Uno spettacolo emozionante e allo stesso tempo divertente, un vero e proprio viaggio attraverso l’amore in tutte le sue sfaccettature, attraverso le parole dei grandi autori del passato e del presente, in musica e parole. Il risultato è una pièce teatrale tanto intensa e appassionata, quanto leggera e divertente". Si tratta dell’adattamento pensato per il teatro, dello spettacolo ’Come il sole all’improvvisoì, realizzato la scorsa estate all’alba in spiaggia ad Altidona, che dopo il grande successo e la presenza di circa quattrocento spettatori, si appresta a debuttare in teatro, in una nuova veste. La prenotazione biglietto (biglietto unico 10 euro) è obbligatoria (via whatsapp) ai numeri: 3477739996 – 3277978046.