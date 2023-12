In scena ‘Rcacciature’ realizzato dal gruppo ‘Montejorgio Cacionà’

Una nota di colore fra allegria, tradizione e spensieratezza che si rinnova ogni anno a Montegiorgio in occasione delle festività natalizie. Si terrà domenica alle 17,30 al Teatro Domenico Alaleona lo spettacolo ‘Rcacciature’, realizzato dalla compagine giovanile del gruppo ‘Montejorgio Cacionà’. Per l’occasione circa 70 giovani artisti montegiorgesi dai 6 ai 18 anni, regaleranno agli ospiti in sala un pomeriggio di sano divertimento, con uno sguardo sempre attento alle tradizioni e al vernacolo. I ragazzi che in queste ultime settimane hanno intensificato i preparativi per mettere a punto lo spettacolo, un programma di circa due ore tra poesie, sketch comici, canti e balli della tradizione. Tutto ciò frutto di circa due mesi di prove, in cui hanno ristabilito un contatto con il folclore e i costumi locali, e ora sono pronti a mettersi alla prova con il palcoscenico e il pubblico, mostrando il proprio carattere e tentando di sconfiggere timidezza e paure, tipiche della loro età. Tutto il gruppo è stato seguito e preparato da alcune delle figure di riferimento di ‘Montejorgio Cacionà’, vale a dire Franca Trapè, Moira Fagiani, Luigi Azzurro e Michela Vita, i giovani artisti saranno i soli protagonisti in scena, dove porteranno sketch e poesie dei fondatori di Montejorgio Cacionà, canti della tradizione e il ballo tipico della nostra zona come il saltarello. Questo spettacolo oltre ad offrire alle famiglie due ore spensierate, rappresenta una sorta di macchina del tempo, dove le giovani generazioni, imparano a mettere a frutto le loro qualità recitative e artistiche, immagazzinando quelle che erano le tradizioni nelle famiglie rurali di qualche decennio di anni fa. La prevendita è già iniziata, costo unico 10 euro, ci sono ancora posti disponibili. Per info e prenotazioni 339-7623681.