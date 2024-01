In scena teatro per tutti i gusti. Eventi per anziani e bambini

Sabato e domenica prossimi la stagione culturale 2023-2024 del Comune di Porto San Giorgio propone due appuntamenti teatrali: il primo alle ore 17 di sabato prossimo dedicato in particolare ad una fascia anziana d’età; il secondo a bambini e famiglie. Sabato 27 gennaio alle ore 17 e ad ingresso gratuito verrà messa in scena la prima operetta della rassegna "Ti racconto l’operetta".: "La Vedova allegra" di Lehar ascolto guidato delle opere rappresentate in foma ridotta ed eseguite dal vivo da artisti in costume, con accompagnamento di pianoforte , narrazione , regia, costumi di Paolo Santarelli, scenografia Liceo Artistico di Porto San Giorgio, in collaborazione con l’APS. Compagnia Lirica Incontri d’Opera, Info Proscenio Teatro 392.4450125, sabato 27 gennaio 2024. Ingresso libero. Della rassegna fanno parte anche "Il Paese dei campanelli di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato sabato 24 febbraio e "Cincillà" di Carlo Lombardo e Virginio Ranzato sabato 6 aprile ore 17 . Per i bambini e famiglie "Domenica a teatro" alle ore 17 di domenica prossima 28 gennaio per la stagione di teatro per ragazzi e famiglie a cura di Proscenio eatro per Ragazzi "C’era una volta un drago" teatro d’attore, etàò consigliata a partire dai 4 anni Compagnia "Atto Due" (Firenze) costo biglietto 6,5 euro informazioni e prenotazioni 0734.440348/440361 (dal lunedì al venerdì ore 9,30-15,30 in altri orari: 335.5268147