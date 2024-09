In sella con il moto club Paci

Una giornata per condividere lo spiriti di libertà in chiave biker. Organizzato dal moto club ‘Guido Paci’ si terrà oggi nell’arco dell’intera giornata un moto raduno dedicato alla appassionati delle due ruote. L’appuntamento è fissato per oggi 15 settembre con ritrovo a partire dalle 9 in piazza Matteotti di Montegiorgio, seguirà una visita guidata alla scoperta delle bellezze storiche del paese, oppure per chi vorrà sarà effettuato un giro fra le colline del territorio in sella alla propria moto. Alle 13 ci sarà il pranzo sociale allestito negli stand in piazza, nel pomeriggio ci saranno momenti ludici e il saluto ufficiale. Il moto club ‘Guido Paci’ ha sempre riscosso grande apprezzamento durante i suoi eventi e si attendono moto di tutti i tipi: stradali, gran turismo, fuori strada anche alcune edizioni limitate e di tutte le generazioni, provenienti anche da fuori regione.

a.c.