In soccorso del settore. Calzature come cibo: ora spunta l’idea di un marchio Igp

Al recente tavolo di confronto sulla competitività e lo sviluppo del Fermano, guidato dal presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, è stato presentato il progetto Igp della calzatura strumento per rilanciare il settore calzaturiero della zona, con riscontro positivo dalle locali associazioni tra cui Confindustria, Confartigianato, Cna, Claai, Cgil e Uil. A portare avanti il progetto il consigliere provinciale Eleonora Ferracuti: "Nel settore agroalimentare l’Igp ha portato notevoli benefici e questo approccio favorirà anche il settore calzaturiero, mantenendo alta la qualità e la tradizione della calzatura del territorio. Il calzaturiero si appresta a una nuova era di tutela e valorizzazione. Proprio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è fatto portavoce in Europa per l’emanazione del Regolamento Ue 2023/2411, a novembre 2023, per la tutela dei prodotti artigianali e industriali con marchio Igp e a partire dal primo dicembre 2025, sarà possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di indicazione geografica protetta anche per i prodotti artigianali e industriali". Questo estenderà ai prodotti artigianali e industriali, la stessa tutela prevista per le IGP nel settore agroalimentare, promuovendo a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali. "Si è costituito il Consorzio Calzature Fermano-Maceratese nel territorio provinciale di Fermo a metà novembre 2024, sotto la presidenza di Germano Craia con sede a Monte Urano e con la possibilità di istituire ulteriori filiali – aggiunge il consigliere Ferracuti – ovviamente senza scopo di lucro che ha già coinvolto vari calzaturieri del territorio e ha ricevuto riscontri positivi dai sindaci delle città interessate. Monte Urano, Porto Sant’Elpidio, Montegranaro, Fermo, Sant’Elpidio a Mare, Torre San Patrizio, Monte San Pietrangeli, Montecosaro, Civitanova Marche, Corridonia, Morrovalle e Monte San Giusto hanno già dato il loro appoggio con l’obiettivo è di coinvolgere e ampliare ulteriormente la platea di consorziati entro il periodo aprile - luglio 2025, per discutere e costituire insieme un disciplinare definitivo". Il presidente della provincia Ortenzi ha espresso la volontà di proseguire il lavoro in corso sull’Igp invitando i partecipanti al Tavolo ad organizzare ulteriori incontri di approfondimento. Sono stati allo stesso tempo allacciati rapporto il Liceo Artistico Preziotti, l’Ipsia Moda e l’Its con la sezione grafica pubblicitaria per collaborare alla creazione del logo del marchio, attraverso un contest o un concorso, in accordo con le dirigenti scolastiche. L’Igp della calzatura dunque si consolida e riesce a coinvolgere più settori all’intero del territorio.

Roberto Cruciani