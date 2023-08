In soli otto mesi 27 segnalazioni

Nei primi otto mesi del 2023 nel fermano ci sono stati 27 casi segnalati alla questura, tra stalking e violenza domestica. L’anno precedente erano stati 25, nel 2021 solo 11. È il segno che si denuncia di più, che ci si fida delle forze di polizia che nel 2023 hanno attivato 36 codici rossi, quelli dedicati alle donne vittime di violenza di ogni tipo, fisica, sessuale, economica, psicologica. Ma è sulla prevenzione che si spinge tanto, come spiega ancora il dirigente dell’anticrimine Costanti: "Siamo nelle scuole e in giro per il territorio con la campagna ‘Questo non è amore’, proprio per far capire come si vive all’interno di una coppia un rapporto sano". Le forze dell’ordine col pronto soccorso aderiscono al Protocollo Eva che consente la presa in carico delle vittime, col supporto psicologico e legale del tutto gratuiti. Poi però c’è l’altra parte del problema: "Qualche mese fa abbiamo siglato il Protocollo Zeus che mette insieme diverse istituzioni, dalla Prefettura alla Questura, i comuni, le province, per costruire una banca dati che registri le violenze ma che si faccia carico anche delle persone maltrattanti".