In tanti al laboratorio delle tradizioni

E’ terminato con un gran successo in termini di pubblico e di entusiasmo fra i partecipanti, il sesto laboratorio d’informazione che rientrava all’interno del programma ‘Emozioni per Crescere’ promosso dal Comune di Falerone in collaborazione con l’associazione ‘Comunità di patrimonio.

L’incontro che si è tenuto martedì nel salone comunale del centro storico ha trattato un tema avvincente e ricco di significato per i faleronesi, infatti, è stata ricostruita la storia di San Fortunato, patrono di Falerone e soprattutto i fatti che hanno portato all’istituzione della leggenda del miracolo di San Fortunato da cui trae ispirazione il ballo tradizionale denominato ‘Nzegna’.

La storia è stata resa ancora più vivida dalla lettura di un racconto sul miracolo, scritto dal giornalista Adolfo Leoni. Nell’occasione è stato mostrato ai bambini i movimenti corretti da eseguire con la ‘Nzegna’ grazie alla realizzazione di una insegna più piccola, tanto che gli stessi bambini hanno potuto sperimentare questo ballo tradizionale, che ha regalato gioia e divertimento.