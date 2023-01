In tilt il sistema per pagare le lampade votive

Il sistema per la generazione dei codici per i pagamenti delle lampade votive al cimitero di Belmonte Piceno si è inceppato: nei prossimi giorni saranno risolte tutte le criticità e i pagamenti saranno rispediti senza mora.

I residenti del piccolo centro della media Valtenna, specialmente le persone anziane, si sono trovati negli ultimi giorni ad affrontare un problema inerente il pagamento delle lampade votive, che doveva essere effettuato entro il 31 dicembre. Purtroppo i cittadini tentando di effettuare l’operazione non sono riusciti e la cosa ha generato qualche polemica.

"Insieme a 18 Comuni con San Benedetto del Tronto capofila – spiega il sindaco Ivano Bascioni (nella foto) – abbiamo partecipato a un Bando regionale per la creazione di un nuovo sistema di informatizzazione delle pratiche del Comune. Un procedimento migliorativo per rendere più agevole il trasferimento di dati e documenti, compresi i pagamenti delle imposte, che con questo nuovo sistema si potrà effettuare comodamente da casa. Il sistema però ha creato dei codici Qr errati, stando ai primi riscontri un errore di sistema ogni sette utenze. Il Comune non è minimamente responsabile dell’inconveniente, la ditta informatica che genera i codici Qr sta già provvedendo a risolvere il problema e creare nuovi codici per completare i pagamenti, che comunque potranno essere effettuati nei prossimi giorni senza alcuna mora. Comunque si tratta di un sistema innovativo appena entrato in funzione che deve essere rotato e che comunque porterà vantaggi nel tempo".

a. c.