In tre occupano l’appartamento di un anziano in casa di cura

Succede a Lido Tre Archi che gli appartamenti privati vengano occupati abusivamente e non si riesca a fare niente. È l’ennesima surreale storia che arriva dal quartiere più periferico di Fermo, l’appartamento di un anziano, da tempo ricoverato in una casa di cura e assistito da un tutore, è finito nelle mani di tre sconosciuti. Immediata la denuncia da parte della proprietà, sul posto è stato mandato un fabbro per cambiare la serratura che è stata violata. Con grande sconcerto, il fabbro si è visto respingere dagli occupanti, con una certa violenza, ed è stato costretto a rinunciare, lasciando la casa di fatto nelle mani di non si sa bene chi. "Sconcerta che a seguito della denuncia dei proprietari non si sia ritenuto di mandare qui le forze di polizia per sgomberare la casa – raccontano i residenti che hanno seguito da vicino la vicenda – non è certo la prima volta che capita che le case vengano occupate abusivamente. A noi tocca assistere a blitz sporadici, certi giorni ci sono grandi operazioni di polizia documentate con dovizia di particolari, salvo poi far tornare tutto come prima visto che le persone che si rendono protagoniste di certi gesti poi vengono a malapena denunciate e tutto torna come prima. Impossibile così sentirsi sicuri".

I residenti si dicono scettici sul controllo di vicinato che il comitato per Lido Tre Archi ha annunciato: "Se noi segnaliamo ma poi poco cambia, che lo facciamo a fare? Perché dobbiamo rischiare noi di metterci contro certi personaggi? Qui il problema è davvero a monte, i controlli di polizia ci sono, per carità, arrivano periodicamente ma non sono quasi mai a sorpresa, i malviventi hanno il tempo di prepararsi e spostarsi, c’è un po’ di respiro e poi torna tutto come prima. Con le case di persone perbene che sono inaccessibili ai proprietari perché in mano ad altri".

Angelica Malvatani