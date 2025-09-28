Le risposte di Birmingham

Le risposte di Birmingham
Cronaca"In Ucraina per portare un sorriso ai bambini"
28 set 2025
ANGELICA MALVATANI
Cronaca
"In Ucraina per portare un sorriso ai bambini"

Si conclude l’esperienza di Marco Renzi e Ruggero Ratti "La nostra speranza è riuscire ad andare a Gaza nel 2026".

Marco Renzi. insieme a Ruggero Ratti è in Ucraina per l’edizione internazionale di Teatri senza Frontiere

Marco Renzi. insieme a Ruggero Ratti è in Ucraina per l’edizione internazionale di Teatri senza Frontiere

Si conclude oggi l’esperienza di Marco Renzi che insieme a Ruggero Ratti è in Ucraina per l’edizione internazionale di Teatri senza Frontiere. Sono diversi giorni di magia e di sollievo per i bimbi che vivono in un contesto di guerra, ci sono stati 14 spettacoli teatrali: in scuole, centri di accoglienza profughi, orfanotrofi e laddove il partner del progetto, la Chiesa Greco Cattolica di Lviv, ha programmato e ritenuto opportuno di andare. E’ stato un lungo cammino che ha visto Ruggero Ratti e Marco Renzi stringere centinaia di mani, per dire agli ucraini che c’è vicinanza, che non sono soli e che la prepotenza di chi si crede padrone del mondo non dovrà mai prevalere.

Dice Marco Renzi: "C’è un’onda di affetto e di partecipazione che ha attraversato ogni incontro di questo cammino, una forza che una volta sentita non si dimentica più e che anzi dobbiamo proteggere e custodire perché in essa risiede un grande valore e insegnamento che ci lascia riscoprire le vere motivazioni di un mestiere, quello del teatro, che spesso invece, tra bandi e rendiconti, ce le fa dimenticare".

"C’è un’immagine che porto con me", aggiunge Ruggero Ratti, "Quella del cimitero di Leopoli: nella parte nuova, costruita apposta per ospitare i caduti di questa guerra maledetta, passeggiando tra i viali, tra il profumo del mare dei fiori, ci sono volti di donne che con i loro figli si perdono tra le immagini dei giovani mariti che non ci sono più, è allora che torna forte tutto il dolore della guerra, quella che a volte nella vita della città sembra perdersi".

Ad aiutare i due artisti fermani il seminario dello Spirito Santo di Leopoli e il suo rettore, Padre Ihor Boyko, Teatri senza frontiere adesso coltiva un sogno: "Andare in Palestina nel 2026, sono anni che i contati sono stati avviati ma la situazione ancora non lo permette, se tutto andrà bene porteremo anche in quella terra il nostro messaggio di pace e di fratellanza, che purtroppo, è sempre bene ricordarlo, è ancora di là da venire".

