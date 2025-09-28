"In Ucraina per portare un sorriso ai bambini"

Si conclude oggi l’esperienza di Marco Renzi che insieme a Ruggero Ratti è in Ucraina per l’edizione internazionale di Teatri senza Frontiere. Sono diversi giorni di magia e di sollievo per i bimbi che vivono in un contesto di guerra, ci sono stati 14 spettacoli teatrali: in scuole, centri di accoglienza profughi, orfanotrofi e laddove il partner del progetto, la Chiesa Greco Cattolica di Lviv, ha programmato e ritenuto opportuno di andare. E’ stato un lungo cammino che ha visto Ruggero Ratti e Marco Renzi stringere centinaia di mani, per dire agli ucraini che c’è vicinanza, che non sono soli e che la prepotenza di chi si crede padrone del mondo non dovrà mai prevalere.

Dice Marco Renzi: "C’è un’onda di affetto e di partecipazione che ha attraversato ogni incontro di questo cammino, una forza che una volta sentita non si dimentica più e che anzi dobbiamo proteggere e custodire perché in essa risiede un grande valore e insegnamento che ci lascia riscoprire le vere motivazioni di un mestiere, quello del teatro, che spesso invece, tra bandi e rendiconti, ce le fa dimenticare".

"C’è un’immagine che porto con me", aggiunge Ruggero Ratti, "Quella del cimitero di Leopoli: nella parte nuova, costruita apposta per ospitare i caduti di questa guerra maledetta, passeggiando tra i viali, tra il profumo del mare dei fiori, ci sono volti di donne che con i loro figli si perdono tra le immagini dei giovani mariti che non ci sono più, è allora che torna forte tutto il dolore della guerra, quella che a volte nella vita della città sembra perdersi".

Ad aiutare i due artisti fermani il seminario dello Spirito Santo di Leopoli e il suo rettore, Padre Ihor Boyko, Teatri senza frontiere adesso coltiva un sogno: "Andare in Palestina nel 2026, sono anni che i contati sono stati avviati ma la situazione ancora non lo permette, se tutto andrà bene porteremo anche in quella terra il nostro messaggio di pace e di fratellanza, che purtroppo, è sempre bene ricordarlo, è ancora di là da venire".