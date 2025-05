In Vaticano anche i volontari di Porto San Giorgio

I volontari della protezione civile di Porto San Giorgio in servizio a Roma per collaborare nella prestazione di assistenza alla marea di pellegrini intervenuti da ogni parte del mondo per dare l’estremo saluto al Pontefice Francesco. Il gruppo comunale della protezione civile sangiorgese ha inviato nella capitale tre squadre ognuna composta da 4 volontari. Hanno effettuato il servizio in piazza San Pietro il giorno del decesso del Santo Padre e il giorno delle esequie. Inoltre l’hanno eseguito all’ingresso alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Sono rientrati a Porto San Giorgio stanchi ma soddisfatti del lavoro eseguito con tanto impegno e partecipazione.